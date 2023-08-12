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  4. Deprem bölgesinde 12 katlı bina böyle yerle bir oldu

Deprem bölgesinde 12 katlı bina böyle yerle bir oldu

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Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Malatya'da, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 12 katlı binanın yıkımı, 280 kilo patlayıcı kullanılarak kameralar önünde gerçekleştirildi.

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