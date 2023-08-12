Anasayfa Video Galeriler Gündem Deprem bölgesinde 12 katlı bina böyle yerle bir oldu Deprem bölgesinde 12 katlı bina böyle yerle bir oldu 12 Ağustos 2023 Cumartesi Saat: 10:25 Güncelleme: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 10:25 Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Malatya'da, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 12 katlı binanın yıkımı, 280 kilo patlayıcı kullanılarak kameralar önünde gerçekleştirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d733f65977566f5215f673" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili çiftçi bir kamyon dolusu buğdayı AK Parti binasının önüne döktü İstanbul'da yine siyanürlü intihar girişimi Eski sevgilisinin yeni sevgilisi ile görünce... Akıl almaz kıskançlık dehşeti! Fatih Portakal ekranlara geri dönüyor; açıklamayı kendisi yaptı Gece yarısı korku dolu anlar: 5 katlı apartman alev topuna döndü Caretta caretta yuvasında mangal yaptılar! Tek ''tık''la 340 bin TL'si buhar oldu Batışehir’de silahla havaya ateş açan kadın maganda kamerada İhlas Haber Ajansı İstanbul'un cenneti cehenneme döndü! Hayati uyarı geldi