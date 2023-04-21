Deprem bölgesinde acı bayram...

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin yerle bir ettiği 11 ilimizde canlarını kaybedenler Ramazan Bayramı'nın ilk saatlerinde soluğu mezarlıklarda aldı.

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