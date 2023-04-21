  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Deprem bölgesinde acı bayram...

Deprem bölgesinde acı bayram...

Güncelleme:

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin yerle bir ettiği 11 ilimizde canlarını kaybedenler Ramazan Bayramı'nın ilk saatlerinde soluğu mezarlıklarda aldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Erbakan'ın mektubu 26 yıl sonra Erdoğan'a ulaştı
Bayraktar KIZILELMA 8. uçuş testini başarıyla tamamladı
Oto yıkamada bir Togg bir Bakan...
İstanbul'da korku dolu gece! Otelde yangın çıktı, yaralılar var!
Depremin merkezinde hortum kabusu: Yaralılar var!
SpaceX’in Starship roketi test uçuşunda patladı
AK Parti'nin ilçe binasına silahlı saldırı
İstanbul'da ucuz baklava kuyruğu! Saatlerce sıra beklediler
Thodex'in kurucusu Türkiye'ye getirildi