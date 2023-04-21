Anasayfa Video Galeriler Gündem Deprem bölgesinde acı bayram... Deprem bölgesinde acı bayram... 21 Nisan 2023 Cuma Saat: 09:00 Güncelleme: 21 Nisan 2023 Cuma 09:00 Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin yerle bir ettiği 11 ilimizde canlarını kaybedenler Ramazan Bayramı'nın ilk saatlerinde soluğu mezarlıklarda aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/644226796b929a18e25fd7e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erbakan'ın mektubu 26 yıl sonra Erdoğan'a ulaştı Bayraktar KIZILELMA 8. uçuş testini başarıyla tamamladı Oto yıkamada bir Togg bir Bakan... İstanbul'da korku dolu gece! Otelde yangın çıktı, yaralılar var! Depremin merkezinde hortum kabusu: Yaralılar var! SpaceX’in Starship roketi test uçuşunda patladı AK Parti'nin ilçe binasına silahlı saldırı İstanbul'da ucuz baklava kuyruğu! Saatlerce sıra beklediler Thodex'in kurucusu Türkiye'ye getirildi