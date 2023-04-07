Anasayfa Video Galeriler Gündem Deprem bölgesinde bir bina daha yerle bir oldu! Büyük yıkım kamerada Deprem bölgesinde bir bina daha yerle bir oldu! Büyük yıkım kamerada 07 Nisan 2023 Cuma Saat: 12:20 Güncelleme: 07 Nisan 2023 Cuma 12:20 Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde ağır hasar alarak boşaltılan 7 katlı apartman büyük bir gürültüyle çöktü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/642fe05ec0c0fe53457434b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bingöl'de büyük deprem! Prof. Dr. Görür uyarmıştı Deprem bölgesine yardım için göndermişti; ''mağdurum'' deyip yardım istedi AK Parti'nin kalesinde esnaftan Bakan Nebati'ye soğuk duş! Türkiye'nin ''intiharkolik'' lakaplı intihar meraklısı yine iş başında Bakan'dan depremde iletişimin kesilmesi için tepki çeken açıklama İsrail'den Gazze’ye hava saldırısı İstanbul'da 10 milyar TL'lik dev operasyon 153 gözaltı var! ''Çöp'' kavgası kanlı bitti; 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti Uşak’a Nisan ayında kar yağdı