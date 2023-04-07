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  4. Deprem bölgesinde bir bina daha yerle bir oldu! Büyük yıkım kamerada

Deprem bölgesinde bir bina daha yerle bir oldu! Büyük yıkım kamerada

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde ağır hasar alarak boşaltılan 7 katlı apartman büyük bir gürültüyle çöktü.

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