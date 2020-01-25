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  3. 25 Ocak 2020 17:30

Deprem bölgesinde CNN Türk muhabirinin zor anları

Elazığ depreminin ardından arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Deprem bölgesinde zaman zaman duygusal anlar yaşanıyor.

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Elazığ depreminin sesi böyle kaydedildi
Elazığ depreminin sesi böyle kaydedildi
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Enkaz altında kalan vatandaş 112'yi aradı ! İşte o diyalog...
Enkaz altında kalan vatandaş 112'yi aradı ! İşte o diyalog...
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Enkaz altından kurtarılan genç anlattı: İğne deliğinden çıkardılar
Enkaz altından kurtarılan genç anlattı: İğne deliğinden çıkardılar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine gitti
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Aylar önce deprem uyarısı yapan ünlü profesör Naci Görür'den yeni açıklama
Aylar önce deprem uyarısı yapan ünlü profesör Naci Görür'den yeni açıklama
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Azize isimli kadın enkazdan böyle kurtarıldı
Azize isimli kadın enkazdan böyle kurtarıldı
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