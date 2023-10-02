Anasayfa Video Galeriler Gündem Deprem bölgesinde devlet hastanesi sular altında Deprem bölgesinde devlet hastanesi sular altında 02 Ekim 2023 Pazartesi Saat: 13:35 Güncelleme: 02 Ekim 2023 Pazartesi 13:35 Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin yerle bir ettiği 11 ilimizden biri olan Hatay'da kalıcı konut sorunu devam ederken sağanak yağışlar nedeniyle devlet hastanesi sular altında kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651a9ceab84d4467a1579023" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yağışlar sonrası barajların son durumu Deprem bölgesinde konteynerlar sular altında İstanbul'da istinat duvarı çöktü: 4 araç duvarın altında kaldı İstanbul'da skandal görüntü! Küçük çocuğa yaptıkları mide bulandırdı İstanbul'da skandal görüntü! Küçük çocuğa yaptıkları mide bulandırdı İmamdan depremde hayatını kaybedenler için skandal ifadeler Sivas’taki gizemli oyuğun sırrı çözüldü Tecavüz suçundan hapis yattı, beraat etti Taksim’de genç çifte kabusu yaşattılar! Bir kadın hastanelik oldu