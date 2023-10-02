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Deprem bölgesinde devlet hastanesi sular altında

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Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin yerle bir ettiği 11 ilimizden biri olan Hatay'da kalıcı konut sorunu devam ederken sağanak yağışlar nedeniyle devlet hastanesi sular altında kaldı.

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