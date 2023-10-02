Deprem bölgesinde devlet hastanesi sular altında

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin yerle bir ettiği 11 ilimizden biri olan Hatay'da kalıcı konut sorunu devam ederken sağanak yağışlar nedeniyle devlet hastanesi sular altında kaldı.

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