Anasayfa Video Galeriler Gündem Deprem bölgesinde facia: Depremzedelerin konteyner evleri kül oldu Deprem bölgesinde facia: Depremzedelerin konteyner evleri kül oldu 13 Temmuz 2024 Cumartesi Saat: 13:11 Güncelleme: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 13:11 Adıyaman'da depremzedelerin yaşadığı 3 konteyner, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/669252d488f0f0a4c70adda3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 11 PKK’lı terörist etkisiz daha hale getirildi Muğla'da feci kaza: 2 kişi öldü, 32 yaralı var.. Kaza anı kamerada Kavurucu sıcakta hasat... Tarlada 5, markette 35 TL İzmir için kabus senaryosu: ''Deniz şehri yutacak'' Erdoğan'a bakışları olay olmuştu; İtalya'nın kadın başbakanı Biden'e göz devirdi Turizm başkentimizde skandal: Vatandaş ''bedava'' diye sağlıklarını hiçe saydı Beşiktaş'ın golcüsü Immobile'ye İstanbul'da dev karşılama Her gün E-5'te kilometrelerce yürüyen gencin hikayesi yürekleri burktu Şehit babası isyan etti: ''Allah hepinizin belasını versin''