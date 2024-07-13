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  4. Deprem bölgesinde facia: Depremzedelerin konteyner evleri kül oldu

Deprem bölgesinde facia: Depremzedelerin konteyner evleri kül oldu

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Adıyaman'da depremzedelerin yaşadığı 3 konteyner, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

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