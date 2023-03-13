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  4. Deprem bölgesinde ilginç anlar; valiyi alnından öptü

Deprem bölgesinde ilginç anlar; valiyi alnından öptü

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Yıkıcı depremin meydana geldiği Adıyaman’da, bir vatandaş, karşılaştığı Ordu Valisi Tuncay Sonel’in alnından öptü.

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