Anasayfa Video Galeriler Gündem Deprem bölgesinde ilginç anlar; valiyi alnından öptü Deprem bölgesinde ilginç anlar; valiyi alnından öptü 13 Mart 2023 Pazartesi Saat: 13:25 Güncelleme: 13 Mart 2023 Pazartesi 13:25 Yıkıcı depremin meydana geldiği Adıyaman’da, bir vatandaş, karşılaştığı Ordu Valisi Tuncay Sonel’in alnından öptü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/640efa12dc5d7c5cee557693" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Evleri teğet geçen fayın yarattığı yıkım kamerada Erdoğan, deprem bölgesinde protesto edildi Deprem bu binayı yıkamadı ama.... Gören gözlerine inanamıyor! Kış geri döndü! Mart ayında kar sürprizi AK Parti'den 3 dönem kuralı açıklaması Wi-Fi şifresini paylaşanlara kötü haber Seçim takviminin başlangıç tarihi belli oldu Beklenen büyük İstanbul depremi için bir uyarı daha 3 haftadır süren ''evrak nöbeti'' sonrası o belgelerin akibeti belli oldu