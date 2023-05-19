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  4. Deprem bölgesinde inşa edilen geçici iş yerleri kapılarını açtı

Deprem bölgesinde inşa edilen geçici iş yerleri kapılarını açtı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden olan Adıyaman'da 38 adet geçici iş yerinin hak sahiplerine teslim edildiğini açıkladı.

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