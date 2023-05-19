Anasayfa Video Galeriler Gündem Deprem bölgesinde inşa edilen geçici iş yerleri kapılarını açtı Deprem bölgesinde inşa edilen geçici iş yerleri kapılarını açtı 19 Mayıs 2023 Cuma Saat: 13:40 Güncelleme: 19 Mayıs 2023 Cuma 13:40 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden olan Adıyaman'da 38 adet geçici iş yerinin hak sahiplerine teslim edildiğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64675230ecee8c6163636bd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ülkücüler ile CHP Gençlik Kolları 19 Mayıs'ta birbirine girdi Ankara'da kritik zirve: Kılıçdaroğlu Özdağ görüşmesi başladı Dünyada nadir bulunan beyaz altından 3 milyar liralık gelir Babamı neden almadın deyip, otobüsün önünü kesti 19 Mayıs törenlerinde korkutan kaza kamerada Kahreden görüntü! Bu deniz kabuğuyla inşaat İstanbul'dan Ağaçtaki tabutları gören gözlerine inanamıyor Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Rodriguez'den twerk şov! Trabzon'da ayı kurtarma operasyonu