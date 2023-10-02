Anasayfa Video Galeriler Gündem Deprem bölgesinde konteynerlar sular altında Deprem bölgesinde konteynerlar sular altında 02 Ekim 2023 Pazartesi Saat: 13:30 Güncelleme: 02 Ekim 2023 Pazartesi 13:30 Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin yerle bir ettiği 11 ilimizden biri olan Hatay'da kalıcı konut sorunu devam ederken sağanak yağışlar nedeniyle konteyner evler sular altında kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651a9bbf7cd7127a16480333" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yağışlar sonrası barajların son durumu İstanbul'da istinat duvarı çöktü: 4 araç duvarın altında kaldı İstanbul'da skandal görüntü! Küçük çocuğa yaptıkları mide bulandırdı İstanbul'da skandal görüntü! Küçük çocuğa yaptıkları mide bulandırdı İmamdan depremde hayatını kaybedenler için skandal ifadeler Sivas’taki gizemli oyuğun sırrı çözüldü Tecavüz suçundan hapis yattı, beraat etti Taksim’de genç çifte kabusu yaşattılar! Bir kadın hastanelik oldu İstanbul'da sağanak; dere taştı! Şile sular altında