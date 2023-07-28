Anasayfa Video Galeriler Gündem Deprem bölgesinde korku dolu anlar! Bina üstüne çöktü Deprem bölgesinde korku dolu anlar! Bina üstüne çöktü 28 Temmuz 2023 Cuma Saat: 14:50 Güncelleme: 28 Temmuz 2023 Cuma 14:50 6 Şubat depremlerinin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde özel bir hastanenin yıkımı esnasında bina, çalışma yapan iş makinesinin üzerine çöktü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c3ab8c4f786f37d5174e37" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bunlar turist değil, dolandırıcı! Yok böyle bir hile! Ev sahibi - kiracı tartışmalarında bunu da gördük! Türkiye'nin ''lezzetli altını''nda fiyat uçtu! İstanbul'da büyük orman yangını Deprem bölgesinde örnek konutun içi görüntülendi Akbelen'de İkizköylülere biber gazı: Gözaltılar var! İstanbul'da eli silahlı şehir eşkıyaları ortalığı savaş alanına çevirdi Akbelen'de Kılıçdaroğlu'na protesto Kiracısının dükkanını kurşunlattı!