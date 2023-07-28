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  4. Deprem bölgesinde korku dolu anlar! Bina üstüne çöktü

Deprem bölgesinde korku dolu anlar! Bina üstüne çöktü

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6 Şubat depremlerinin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde özel bir hastanenin yıkımı esnasında bina, çalışma yapan iş makinesinin üzerine çöktü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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