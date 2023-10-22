Anasayfa Video Galeriler Gündem Deprem bölgesinde korku dolu anlar! Bina üstüne çöktü Deprem bölgesinde korku dolu anlar! Bina üstüne çöktü 22 Ekim 2023 Pazar Saat: 21:20 Malatya'da ağır hasar alan 4 katlı bina, yıkım sırasında kepçenin üzerine yıkıldı. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/653567f607560a715e10a73b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Baltalı saldırgan dehşet saçtı! O anlar kamerada İsrail askerinden Netanyahu'ya olay sözler 20 yıldır garajda yatan 1959 model efsaneye yıllar sonra ilk marş İstanbul Boğazı'nda mayın paniği! Operasyon saniye saniye kamerada İsrail sivillerin sığındığı okulu bombaladı! İstanbul'da dehşet! Arkadaşını 6 kurşunla öldürdü İsrailliler Habertürk ekibine saldırdı! Böylesi ilk kez oluyor BBP kongresinde ortalık savaş alanına döndü Enkaz kentin gizli cenneti: Karamağara Kanyonu