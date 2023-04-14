Deprem bölgesinde korkunç görüntü: Büyük bir gürültüyle yerle bir oldu!

Kahramanmaraş'ta depremlerde ağır hasarlı 8 katlı iş merkezinin, kontrollü yıkım çalışması esnasında binanın bir bölümü saniyeler içinde yerle bir oldu.

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