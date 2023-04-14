  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Deprem bölgesinde korkunç görüntü: Büyük bir gürültüyle yerle bir oldu!

Deprem bölgesinde korkunç görüntü: Büyük bir gürültüyle yerle bir oldu!

Güncelleme:

Kahramanmaraş'ta depremlerde ağır hasarlı 8 katlı iş merkezinin, kontrollü yıkım çalışması esnasında binanın bir bölümü saniyeler içinde yerle bir oldu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Asrın felaketinden 2 ay sonra kabusun yeni görüntüsü ortaya çıktı
İmamoğlu'ndan yeni evlenecek çiftlere müjde
Cumhur İttifakı ortağı DSP'nin lideri Aksakal, muhalefeti kafir ilan etti
Metrobüste bıçaklı kavga: 3 yaralı
Bakan Soylu'dan İstanbul'da ''Togg şov''
Erdoğan'dan temel atma töreninde sunucuya fırça
İmamoğlu'dan Bakan'a zor soru: ''Elinizi tutan mı vardı?''
Muharrem İnce'nin konuk olduğu Mevzular Açık Mikrofon'da büyük tartışma
Gece yarısı korku dolu anlar: 4 apartman tahliye edildi!