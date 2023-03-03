Anasayfa Video Galeriler Gündem Deprem bölgesinde tedirginlik oluşturan görüntü Deprem bölgesinde tedirginlik oluşturan görüntü 03 Mart 2023 Cuma Saat: 08:05 Depremin vurduğu Hatay ve çevresinde gökyüzünde 'Ay halkası' görüntülendi. Ay'ın çevresinde oluşan beyaz halka, sosyal medya kullanıcılarını meraklandırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6401800f35fb3b4ab70ea373" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Asrın felaketinin yaşandığı ana dair yeni görüntü Gören ''hasar var ama yıkılmamış'' dedi ama korkunç gerçek sonradan ortaya çıktı Akşener'den gece yarısı zirvesi sonrası ilk açıklama Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi Beşiktaş 120 yaşında... Depremden kaçanların adresi olacak! Bu ilimizde fay hattı yok Depremler sonrası şok iddia: Onlarca mezar kayıp! Son araştırmalar ortaya çıkardı... Denizin altından çok sayıda yeni fay çıktı Enkaz altındaki depremzededen küfür yiyen hemşire: ''Hiç bu kadar mutlu olmamıştım''