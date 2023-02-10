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  4. Deprem bölgesinde televizyon ekibinin kamerasını çaldılar

Deprem bölgesinde televizyon ekibinin kamerasını çaldılar

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Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrasında hemen bölgeye giden TELE1 ekibinin kamerası yağmacılar tarafından çalındığı iddia edildi.

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