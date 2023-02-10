Anasayfa Video Galeriler Gündem Deprem bölgesinde televizyon ekibinin kamerasını çaldılar Deprem bölgesinde televizyon ekibinin kamerasını çaldılar 10 Şubat 2023 Cuma Saat: 19:05 Güncelleme: 10 Şubat 2023 Cuma 19:05 Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrasında hemen bölgeye giden TELE1 ekibinin kamerası yağmacılar tarafından çalındığı iddia edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e66b40f7defc457e399093" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Özel Harekat'tan Çin'in kurtarma ekibine özel destek Şanlıurfa'da deprem sonrası korkutan manzara! Celal Şengör’den Erdoğan’a: “Tenkit edene şerefsiz diyor” Muhalefetten sert sözler: ''AFAD yetersiz kaldı'' Osmaniye'de artçı deprem: 4 katlı bina yıkıldı! Enkazdan ses geldi; 8 kişi peş peşe çıkarıldı Erdoğan: Farklı kente geçenlerin kira bedellerini karşılayacağız Hatay'da yol kesen yağmacılar kamerada Depremden saniyeler önce ışık patlaması