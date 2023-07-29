  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Deprem bölgesinde yeni kabus! Risk büyüyor

Deprem bölgesinde yeni kabus! Risk büyüyor

Güncelleme:

Türkiye'den bir grup enfeksiyon ve halk sağlığı uzmanının 6 Şubat'taki asrın felaketi sonrasında deprem bölgesinde yaptığı geniş çaplı bir çalışmada bölgedeki yeni kabus ortaya çıktı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 5 hain öldürüldü
Kemer'deki orman yangınının küle çevirdiği alan havadan görüntülendi
WhatsApp'tan gelen yabancı numaralı aramaların sırrı çözüldü
Yol kenarından toplayıp, kilosunu 90 TL'ye satıyorlar
İstanbul'da bıçaklı saldırgan terörü! Özel Harekat'ın operasyonu kamerada
O kadar zıpladılar ki... Konserde deprem oldu! Gerçekten oldu!
Hande Erçel bikinili dansıyla mest etti
Bu yalanla tam 16 milyon TL'lik vurgun yaptılar
Marmaris yanıyor! Yeni gün yeni orman yangını ile başladı