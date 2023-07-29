Anasayfa Video Galeriler Gündem Deprem bölgesinde yeni kabus! Risk büyüyor Deprem bölgesinde yeni kabus! Risk büyüyor 29 Temmuz 2023 Cumartesi Saat: 12:55 Güncelleme: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 12:55 Türkiye'den bir grup enfeksiyon ve halk sağlığı uzmanının 6 Şubat'taki asrın felaketi sonrasında deprem bölgesinde yaptığı geniş çaplı bir çalışmada bölgedeki yeni kabus ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c4e2133469b448c238a433" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 5 hain öldürüldü Kemer'deki orman yangınının küle çevirdiği alan havadan görüntülendi WhatsApp'tan gelen yabancı numaralı aramaların sırrı çözüldü Yol kenarından toplayıp, kilosunu 90 TL'ye satıyorlar İstanbul'da bıçaklı saldırgan terörü! Özel Harekat'ın operasyonu kamerada O kadar zıpladılar ki... Konserde deprem oldu! Gerçekten oldu! Hande Erçel bikinili dansıyla mest etti Bu yalanla tam 16 milyon TL'lik vurgun yaptılar Marmaris yanıyor! Yeni gün yeni orman yangını ile başladı