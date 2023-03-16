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Deprem bölgesinde yıkılan binalarda dere kumu kullanılmış

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu'nun, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) çağrısıyla deprem bölgesinde yaptığı incelemede yıkılan ve ağır hasar gören binalarda dere kumu kullanıldığı ortaya çıktı. Prof. Dr. Kadıoğlu, "Yıkılan binaların betonunda kullanılan agregalarında (betonun ham maddesini oluşturan karışım) hemen hemen...

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