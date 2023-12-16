Deprem bölgesindeki 10 katlı bina kağıt gibi yerle bir olduDeprem bölgesindeki 10 katlı bina kağıt gibi yerle bir oldu

Asrın felaketinin Kahramanmaraş ile birlikte merkez üssü olan Hatay'da depremde ağır hasar alan 10 katlı bir bina yıkım esnasında kağıt gibi yerle bir oldu...

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