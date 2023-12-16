Anasayfa Video Galeriler Gündem Deprem bölgesindeki 10 katlı bina kağıt gibi yerle bir olduDeprem bölgesindeki 10 katlı bina kağıt gibi yerle bir oldu Deprem bölgesindeki 10 katlı bina kağıt gibi yerle bir olduDeprem bölgesindeki 10 katlı bina kağıt gibi yerle bir oldu 16 Aralık 2023 Cumartesi Saat: 12:25 Güncelleme: 16 Aralık 2023 Cumartesi 12:25 Asrın felaketinin Kahramanmaraş ile birlikte merkez üssü olan Hatay'da depremde ağır hasar alan 10 katlı bir bina yıkım esnasında kağıt gibi yerle bir oldu... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/657d6d13467c685e2e0644b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ece Ronay soruşturmasında yeni gelişme Bina Kimlik Sistemi 81 ilde başladı Ünlü olmak isterken 1 milyon TL borç sahibi oldu Pes! Vallahi pes, billahi pes! Taksici değil sarı maganda! Çanakkale’de Kepez Deresi taştı, sahil yolu trafiğe kapatıldı Kepez deresindeki taşkın devam ediyor, sahil yolu trafiğe kapalı İSTEK Vakfı öğretmenlerinden insanca çalışma şartı eylemi 81 ilde dev operasyon: Binlerce kişi yakalandı Şanlıurfa'da aslan paniği! Görüntüler jandarmayı harekete geçirdi