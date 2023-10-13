Anasayfa Video Galeriler Gündem Deprem bölgesindeki 4 bina iskambil kağıdı gibi çöktü Deprem bölgesindeki 4 bina iskambil kağıdı gibi çöktü 13 Ekim 2023 Cuma Saat: 14:25 Güncelleme: 13 Ekim 2023 Cuma 14:25 vurduğu Hatay’da 640 kilogram patlayıcı kullanılarak dinamitle patlatılan 4 bina yerle bir oldu. Binaların kağıt gibi yıkıldığı anlar dron kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6529292f089c2e48f615b9a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul’da DHKP/C’ye operasyon: 5 gözaltı 2 ilde tefeci operasyonu... Çok sayıda gözaltı var İstanbul'da bir bankacı ''kredi çıkmadı'' diye vuruldu Cristiano Ronaldo, 99 kırbaç cezası alabilir İstanbul trafiğinde bıçaklı kavga kamerada FETÖ firarisi 1 metrekarelik yerde saklanırken yakalandı Türünün tek örneği olan Bayraktar TB3 SİHA ilk testini geçti İstanbul'da kaldırımda kıl payı ölmekten kurtuldu Vay ayı vay: Çocuk parkına girdi, ortalığı birbirine kattı