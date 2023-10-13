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  4. Deprem bölgesindeki 4 bina iskambil kağıdı gibi çöktü

Deprem bölgesindeki 4 bina iskambil kağıdı gibi çöktü

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vurduğu Hatay’da 640 kilogram patlayıcı kullanılarak dinamitle patlatılan 4 bina yerle bir oldu. Binaların kağıt gibi yıkıldığı anlar dron kamerasına yansıdı.

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