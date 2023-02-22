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Deprem bölgesindeki araç mezarlığı havadan görüntülendi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremde hasar gören araçlar boş araziye çekildi.

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