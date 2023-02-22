Deprem bölgesindeki araç mezarlığı havadan görüntülendi

Elazığ’da fay hattındaki zemin sıvılaşması böyle görüntülendi

Beklenen İstanbul depremi için bu sefer Kandilli tarih verdi

Tuğba Özay deprem bölgesinde isyan etti: ''Başıma ne gelirse gelsin ifşa edeceğim''

10 katlı bina kontrollü yıkımda tuzla buz oldu

AFAD'dan deprem bölgesi için ''hayati'' uyarı

Bir ilimizde daha deprem alarmı: ''Dört bir yanı diri faylar ile sarılı''

Oya Başar da Sözcü TV'de... ''Olmaz Bu Kadar'' diyecek

7.6'lık depremde binaların çatladığı anlar kameraya yansıdı

Binaları yerle bir olan 6 müteahhit daha gözaltında

Evinin bahçesinde yanmış cesedi bulundu