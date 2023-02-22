Anasayfa Video Galeriler Gündem Deprem bölgesindeki araç mezarlığı havadan görüntülendi Deprem bölgesindeki araç mezarlığı havadan görüntülendi 22 Şubat 2023 Çarşamba Saat: 16:30 Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremde hasar gören araçlar boş araziye çekildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f618ef000a536fa420e463" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Evinin bahçesinde yanmış cesedi bulundu 10 katlı bina kontrollü yıkımda tuzla buz oldu Biden yolunu şaşırdı; koruması müdahale etti Oya Başar da Sözcü TV'de... ''Olmaz Bu Kadar'' diyecek Depremde ağır hasar alan evlerin içi drone ile görüntülendi 11 ili yıkan deprem, Doğanşehir'deki dağı ikiye ayırdı Gökyüzünde korku dolu anlar; meteor havada patladı! Bir ilimizde daha deprem alarmı: ''Dört bir yanı diri faylar ile sarılı'' Burdur Gölü köpürdü!