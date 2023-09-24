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Deprem bölgesindeki hasarlı bina can aldı

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Hatay’da ekiplerin yıkım çalışmasını yürüttüğü 8 katlı ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine devrildi, olayda operatör hayatını kaybetti.

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