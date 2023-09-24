Anasayfa Video Galeriler Gündem Deprem bölgesindeki hasarlı bina can aldı Deprem bölgesindeki hasarlı bina can aldı 24 Eylül 2023 Pazar Saat: 21:05 Güncelleme: 24 Eylül 2023 Pazar 21:05 Hatay’da ekiplerin yıkım çalışmasını yürüttüğü 8 katlı ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine devrildi, olayda operatör hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65107a62b05507209f7f41c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trafikte akıl almaz kaza: Motosikletli camda asılı kaldı Tüm dünyanın uzaydan beklediği kargo Dünya'ya indi Tam 12 bin fidan dikmişti... Yangın ormanı da öldürdü, onu da Beşiktaş kendi evinde güldü! TEM'de feci kaza: Alev alev yanan araçta can verdi İstanbul'da orman yangını! Bu görüntüler olay oldu Selçuk Bayraktar, İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti Taksimetreyi açmayıp öyle bir ücret istedi ki... İstanbul'da otobüs tramvaya çarptı