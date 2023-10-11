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  4. Deprem bölgesindeki kalıcı konutların son hali görüntülendi

Deprem bölgesindeki kalıcı konutların son hali görüntülendi

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Adıyaman’daki depremzedeler için inşa edilen kalıcı konutların yapımı tüm hızıyla sürüyor. Adıyaman’da İndere (Zey) bölgesinde 16 bin 433, Örenli Mahallesinde ise 3 bin 34 konutun yapımı devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının TOKİ ve Emlak Konut koordinesinde yürüttüğü kalıcı konutların yapımında ilk konutların teslimi için sayılı günler...

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