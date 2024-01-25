Anasayfa Video Galeriler Gündem Deprem bölgesindeki kalıcı konutların son hali görüntülendi Deprem bölgesindeki kalıcı konutların son hali görüntülendi 25 Ocak 2024 Perşembe Saat: 11:50 Güncelleme: 25 Ocak 2024 Perşembe 11:50 Depremin vurduğu Hatay’da yapımı tamamlanan afet konutlarının teslimine 2 Şubat tarihinde başlanacak. Kalıcı konutların son hali havadan ve daire içlerinden görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65b220ef5409818f3d048abf" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Polis ile şüpheli arasında filmleri aratmayan kovalamaca NASA’da Türk imzası atmak için çalışıyorlar Türkiye'de ailelerin sömestir tatilinin adresi burası oldu Seçim öncesi bir ek zam daha mı ? Ünlü ekonomist açıkladı 41 ilde büyük operasyon: 201 gözaltı var! TSK'ya ait uçak acil iniş yaptı! Korku dolu anlar kamerada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na bir aday daha Eğlence mekanına kurşun yağmuru Survivor Sema'nın pavyon dansı olay oldu