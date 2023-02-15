Anasayfa Video Galeriler Gündem Deprem bölgesindeki moloz ve çöpler kuş cennetine bırakıldı Deprem bölgesindeki moloz ve çöpler kuş cennetine bırakıldı 15 Şubat 2023 Çarşamba Saat: 15:30 Güncelleme: 15 Şubat 2023 Çarşamba 15:30 Hatay'ın Samandağ ilçesinde 280'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Kuş Cenneti'ne deprem bölgesinden getirilen çöp ve molozlar döküldü. Bakanlık konuyla ilgili harekete geçti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63ecd0629d878e4812562e13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ''ev'' sandığımız yapılar bakın ne çıktı Enkaz kaldırıldı, geriye sadece acı kaldı 227. saatte bir mucize daha! Enkazın altından sağ olarak çıkarıldı Canlı yayında isyan eden sağlık çalışanı hakkında tutanak tutuldu İşte madencilerin hayat kurtaran ''domuz damı, ayı bacağı, sarma'' yöntemleri 7.6'lık deprem böyle vurdu! Gökyüzünde korkunç manzara Acun Ilıcalı, Survivor Yunanistan'a videolu mesaj gönderdi! Dikkat çeken sözler Depremin açtığı 2 metrelik yarık kamerada! Deprem, tonlarca ağırlıktaki 2 bin yıllık anıtı da yıktı