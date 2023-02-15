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Deprem bölgesindeki moloz ve çöpler kuş cennetine bırakıldı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde 280'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Kuş Cenneti'ne deprem bölgesinden getirilen çöp ve molozlar döküldü. Bakanlık konuyla ilgili harekete geçti.

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