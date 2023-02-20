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Deprem bölgesindeki okulların açılacağı tarihi açıkladı

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, canlı yayında deprem bölgesindeki 10 ilimizde okulların yeniden açılacağı tarihi açıkladı.

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