Anasayfa Video Galeriler Gündem Deprem bölgesindeki okulların açılacağı tarihi açıkladı Deprem bölgesindeki okulların açılacağı tarihi açıkladı 20 Şubat 2023 Pazartesi Saat: 12:40 Güncelleme: 20 Şubat 2023 Pazartesi 12:40 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, canlı yayında deprem bölgesindeki 10 ilimizde okulların yeniden açılacağı tarihi açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f3400c54038c59be551667" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bodrum'da limandaki 2 tekne küle döndü Depremin toz haline getirdiği binanın yıkıldığı an kamerada Biz yutkunamadık! Bu fotoğraflara bakmak yürek ister! Enkazda bulunan para dolu banka kasası yetkililere teslim edildi Prof. Dr. Ercan Hatay'ın depremden hiç etkilenmeyen ilçesinin sırrını açıkladı Şanlıurfa'da doğalgaz patlaması! Yaralılar var Deprem bölgesindeki TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı? Deprem bölgesinde ölümüne çaresizlik kamerada Çadır kentte 4-6 yaş Kuran kursu açıldı