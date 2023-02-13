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  4. Deprem bölgesindeki TOKİ konutları hasar gördü mü?

Deprem bölgesindeki TOKİ konutları hasar gördü mü?

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde TOKİ tarafından 13 yıl önce yapılan binaların hasar almadığı öğrenildi.

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