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Deprem bölgesinden acı manzara

Depremin vurduğu Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşayan Ramazan Erkuş ve kızı Defne Erkuş, evlerinin enkazında eski yaşamlarına ait eşyaları üzüntü içerisinde umutla aradılar.

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