Anasayfa Video Galeriler Gündem Deprem bölgesinden acı manzara Deprem bölgesinden acı manzara 15 Haziran 2023 Perşembe Saat: 14:45 Depremin vurduğu Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşayan Ramazan Erkuş ve kızı Defne Erkuş, evlerinin enkazında eski yaşamlarına ait eşyaları üzüntü içerisinde umutla aradılar. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/648af9d7ce218c0f354263a7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ne gram, ne çeyrek, ne de külçe! İşte en kârlı altın Seyahat uygulamasıyla aracına aldığı yolcu yüzünden hayatı karardı Black Mirror'ın 6. sezonu yayınlandı Adana’da sıradan bir gün: Bir kadın arabanın üstüne çıkıp böyle dans etti MSB duyurdu! Teröristlere darbe üstüne darbe 14 konut ve 132 iş yeri depremzedelere teslim edildi Bayraktar AKINCI'dan havacılık tarihinde bir ilk Yabancı uyruklu kadın Taksim'i birbirine kattı O ilçede ''il oluyoruz'' kutlamaları başladı