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Deprem bölgesine atanan validen şoke eden sözler

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AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 40 bin 689 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Deprem bölgesinde görevlendirilen Vali Osman Bilgin ise "Açıklanan rakamlardan en az 3-4 belki 5 kat daha kötü" dedi.

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