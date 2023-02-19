Deprem bölgesine atanan validen şoke eden sözler

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 40 bin 689 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Deprem bölgesinde görevlendirilen Vali Osman Bilgin ise "Açıklanan rakamlardan en az 3-4 belki 5 kat daha kötü" dedi.

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