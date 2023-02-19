Anasayfa Video Galeriler Gündem Deprem bölgesine enkaz başında korkunç ölüm! Deprem bölgesine enkaz başında korkunç ölüm! 19 Şubat 2023 Pazar Saat: 22:10 Güncelleme: 19 Şubat 2023 Pazar 22:10 Kahramanmaraş’ta enkaz başında çalışmaları izleyen bir adam, kepçenin kaldırdığı molozların çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f27426d8df81407f5bd1ab" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kaptan pilottan İBB ekibine çok özel teşekkür Deprem bölgesine atanan validen şoke eden sözler ''Türkiye 4 metre batıya kaydı, Marmara'da 7,6 bekliyoruz'' İhsan Şenocak’tan Fatih Altaylı’ya: ''Sen kimin çocuğusun'' Elinde fotoğrafla enkazın başından ayrılmıyor Enkaz başında şoke eden iddialarla büyük kavga Deprem anına ait korkunç görüntü! 1 tonluk raf beşik gibi sallandı ankara-afad_baskani_sezer_40_bin_642_kisi_hayatini_kaybetti İstanbul'da fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı