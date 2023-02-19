Deprem bölgesine enkaz başında korkunç ölüm!

Deprem anına ait korkunç görüntü! 1 tonluk raf beşik gibi sallandı

Enkaz başında şoke eden iddialarla büyük kavga

İhsan Şenocak’tan Fatih Altaylı’ya: ''Sen kimin çocuğusun''

Kaptan pilottan İBB ekibine çok özel teşekkür

Deprem bölgesine atanan validen şoke eden sözler

Deprem bölgesindeki bu binayı gören dönüp bir daha baktı