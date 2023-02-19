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Deprem bölgesine enkaz başında korkunç ölüm!

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Kahramanmaraş’ta enkaz başında çalışmaları izleyen bir adam, kepçenin kaldırdığı molozların çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

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