Anasayfa Video Galeriler Gündem Deprem bölgesine giden Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yüklendi Deprem bölgesine giden Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yüklendi 12 Mart 2023 Pazar Saat: 17:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'a geldi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/640de6ae128efc09120cae53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çalılıklardan çıkan yaban domuzu böyle saldırdı Futbolcuları taşıyan midibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var Hande Sarıoğlu yine coştu! ''Aşkın olayım'' dedi, sosyal medya yıkıldı Yusufeli ilçe merkezi sulara gömülüyor ''Göçük altındayım'' ihbarı ortalığı karıştırdı Karamollaoğlu: ''Seçime 81 ilde kendimiz gireceğiz'' Ankara Büyükşehir'den ailesi sosyal yardım alan öğrencilere abonman desteği Depremde ağır hasar alan evin kirasını istemiş Otoyolda kimyasal yüklü TIR paniği