Deprem bölgesine giden Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yüklendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'a geldi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

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