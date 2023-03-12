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  4. Deprem bölgesine giden Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yüklendi

Deprem bölgesine giden Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yüklendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'a geldi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

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