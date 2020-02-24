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  3. 24 Şubat 2020 07:45

Deprem canlı yayında yakaladı

İran'da meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem Van'da da hissedildi. CNN Türk ekibi canlı yayında depreme yakalandı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

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