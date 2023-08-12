Deprem değil bina öldürür sözü bu görüntülerle kanıtlandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören bir bina, yıkım esnasında iş makinesinin darbesiyle bir anda yerle bir oldu.

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