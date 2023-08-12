Anasayfa Video Galeriler Gündem Deprem değil bina öldürür sözü bu görüntülerle kanıtlandı Deprem değil bina öldürür sözü bu görüntülerle kanıtlandı 12 Ağustos 2023 Cumartesi Saat: 15:45 Güncelleme: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 15:45 Gaziantep'in Nizip ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören bir bina, yıkım esnasında iş makinesinin darbesiyle bir anda yerle bir oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d77ee3c462af2dcd4eca73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 35 yıl önce doktorlar sadece 5-6 ay ömür biçmişti... İzmir'de korkutan yangın 4 teröristin öldürüldüğü operasyon anı kamerada Perseid Meteor yağmuru depremi tetikler mi ? Kuyumculardan gram altın uyarısı Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan depremler artacak açıklaması Ellerinin varlığını bilmeyen bilmeyen sürücü rezaleti kamerada Polis aynı taksiciyi çevirip çevirip ceza kestiği anlar olay oldu İstanbul'da bir taksimetresiz taksici rezaleti daha