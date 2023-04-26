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  4. Deprem felaketinde yıkılan binadan geriye ''tuvaleti'' kaldı

Deprem felaketinde yıkılan binadan geriye ''tuvaleti'' kaldı

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Adıyaman’da yıkılan ve enkazı temizlenen binanın ikinci katında bulunan klozet yan binanın duvarında asılı kaldı.

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