Anasayfa Video Galeriler Gündem Deprem felaketinde yıkılan binadan geriye ''tuvaleti'' kaldı Deprem felaketinde yıkılan binadan geriye ''tuvaleti'' kaldı 26 Nisan 2023 Çarşamba Saat: 14:00 Güncelleme: 26 Nisan 2023 Çarşamba 14:00 Adıyaman’da yıkılan ve enkazı temizlenen binanın ikinci katında bulunan klozet yan binanın duvarında asılı kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6449044751966f459e49d363" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cumhurbaşkanlığı'ndan Abdullah Öcalan'a heyet açıklaması Çılgın Türkler iş başında! 9 yıl toprak altında saklamıştı; işte sonuç... Türkiye'nin gurur Atak 2 helikopterinin motoru ateşlendi Seçim otobüsündeki AFAD kolileri için açıklama İmamoğlu: ''7'nci ok hanımcılık, 8'inci ok teyzecilik'' İmamoğlu'ndan eşi Dilek İmamoğlu'na: ''Dilek’çiğim bak ne yazıyor orada'' Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu başrollerde... Aktris'ten yeni tanıtım videosu İstanbul’da ''banka oturma'' cinayeti: Kalbinden bıçaklandı İETT otobüsü alev alev yandı