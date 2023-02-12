Anasayfa Video Galeriler Gündem Deprem fırsatçıları iş başında! Kiralar 5 katına çıktı Deprem fırsatçıları iş başında! Kiralar 5 katına çıktı 12 Şubat 2023 Pazar Saat: 16:35 Güncelleme: 12 Şubat 2023 Pazar 16:35 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bazı vatandaşlar Elazığ'a akın etti. Bu durumu fırsat bilenler, 800 lira olan kira fiyatlarını 4 bine kadar çıkardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e8eb1d75559846ab384463" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kokoreç üretim tesisinde büyük patlama: Yaralılar var! Depremin merkezinde inanılmaz görüntüler! Yollar bu hale geldi Deprem bölgesinde okul tatili uzatıldı Yıkılan binaların müteahhidi Gürcistan'a kaçarken yakalandı tv100 muhabiri, ''Soğuktan ölüyoruz'' diyen depremzedeyi konuşturmadı Bakan Nebati'nin yer kapma telaşı, Erdoğan'ın dikkatini dağıttı 150'inci saat mucizesi! Bir çocuk daha kurtarıldı Depremde canlarını hiçe saydılar! Kahraman hemşireler kamerada ''Depremzedelere yardım götürüyoruz'' dediler, gerçek ortaya çıkınca tutuklandılar