Deprem fırsatçıları iş başında! Kiralar 5 katına çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bazı vatandaşlar Elazığ'a akın etti. Bu durumu fırsat bilenler, 800 lira olan kira fiyatlarını 4 bine kadar çıkardı.

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