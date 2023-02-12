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Deprem fırsatçıları iş başında! Kiralar 5 katına çıktı

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bazı vatandaşlar Elazığ'a akın etti. Bu durumu fırsat bilenler, 800 lira olan kira fiyatlarını 4 bine kadar çıkardı.

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