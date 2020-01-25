  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 25 Ocak 2020 12:30

Deprem gecesi çekilen bu görüntü olay oldu! Tepki yağıyor!

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde bir kişi, dün akşam yaşanan depremin ardından eline aldığı bıçakla park halindeki araçların lastiklerini patlattı. Yaşanan olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Video Galeri
Şener Üşümezsoy 1 ay önce depremin yerini söylemişti!
Şener Üşümezsoy 1 ay önce depremin yerini söylemişti!
Video Galeri
12 saat sonra enkazdan çıkarılan çocuktan acı haber
12 saat sonra enkazdan çıkarılan çocuktan acı haber
Video Galeri
Elazığ'daki depremin şiddetini en net gösteren video
Elazığ'daki depremin şiddetini en net gösteren video
Video Galeri
Uğur Dündar ve Meral Akşener'den canlı yayında Fatiha
Uğur Dündar ve Meral Akşener'den canlı yayında Fatiha
Video Galeri
12 yaşındaki çocuk depremden saatler sonra sağ çıkarıldı
12 yaşındaki çocuk depremden saatler sonra sağ çıkarıldı
Video Galeri
Elazığ’da 6.8 büyüklüğündeki depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı
Elazığ’da 6.8 büyüklüğündeki depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM