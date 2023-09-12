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  4. Deprem gibi! Trabzon'da heyelan paniği kamerada!

Deprem gibi! Trabzon'da heyelan paniği kamerada!

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Trabzon'da kullanılmayan taş ocağında meydana gelen heyelan sonucu dik yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü anlar ile çevredekilerin yaşadığı panik, cep telefonu ile görüntülendi.

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