Anasayfa Video Galeriler Gündem Deprem gibi! Trabzon'da heyelan paniği kamerada! Deprem gibi! Trabzon'da heyelan paniği kamerada! 12 Eylül 2023 Salı Saat: 13:05 Güncelleme: 12 Eylül 2023 Salı 13:05 Trabzon'da kullanılmayan taş ocağında meydana gelen heyelan sonucu dik yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü anlar ile çevredekilerin yaşadığı panik, cep telefonu ile görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/650037ea8fdf4779bd483ef3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mezarlıkta tüyleri diken diken eden skandal görüntüler Kim Milyoner Olmak İster'in şampiyonu Rabia'ya bir müjdeli haber daha 167 yolculu yolcu uçağı tarlaya acil iniş yaptı 4 terörist daha öldürüldü Hobi olarak başlamıştı, şimdi siparişlere yetişemiyor Güpe gündüz kanlı tartışma! Sokak ortasında bıçaklandı Bilim adamı 9 gün sonra mahsur kaldığı mağaradan çıkartıldı Yolcu uçağında cinsel ilişkiye girerken yakalandılar AK Parti'nin ''muhtemel'' İBB adayı dolar kurunu böyle unuttu