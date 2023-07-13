Anasayfa Video Galeriler Gündem Deprem hurdalığında en acı teslimat Deprem hurdalığında en acı teslimat 13 Temmuz 2023 Perşembe Saat: 11:00 Depremin vurduğu Hatay’da enkaz altında kalarak hurdaya dönen araçlar, muhafaza altında bulundukları alanlardan hak sahipleri tarafından teslim alınıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64afaf1d3e3a8233746a9023" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu sefer de ''Hacca götüreceğiz'' dolandırıcılığı iddiası Kaçak Afganlar sınırda uyuşturucu ile yakalandı Urartu Kralı'nın yaptırdığı 2 bin 800 yıllık Keşiş Gölü yok oluyor! İstanbul'da silahlı çatışma! Bursa'da fabrikada yangın! Gece gündüze döndü NATO Liderler Zirvesi'ne damga vuran görüntü: Bakan Fidan ve Bakan Güler yemeğe giderken... İstanbul'da feci kaza! Üst yoldan D-100'e otomobil düştü Beşiktaş kampından kötü haber! Antrenmanı yarım bıraktı İstanbul'da aile içi vahşet! Hem annesini hem babasını katlertti