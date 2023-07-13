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Deprem hurdalığında en acı teslimat

Depremin vurduğu Hatay’da enkaz altında kalarak hurdaya dönen araçlar, muhafaza altında bulundukları alanlardan hak sahipleri tarafından teslim alınıyor.

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