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Deprem karayolunu bu hale getirdi

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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde depremler, Antakya Demirözü Karayolu'nda büyük hasara yol açtı. Depremin büyük hasar verdiği yol havadan görüntülendi.

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