Anasayfa Video Galeriler Gündem Deprem karayolunu bu hale getirdi Deprem karayolunu bu hale getirdi 12 Şubat 2023 Pazar Saat: 20:45 Güncelleme: 12 Şubat 2023 Pazar 20:45 Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde depremler, Antakya Demirözü Karayolu'nda büyük hasara yol açtı. Depremin büyük hasar verdiği yol havadan görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e925b2b5664a3eba4f8c53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Depremde 6 tren devrilmiş, görüntüler ortaya çıktı Genç kız 159 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkartıldı İstanbul'da gökyüzünde endişelendiren görüntü Depremin yeni görüntüsü ortaya çıktı Selçuk Bayraktar açıkladı; Baykar 1000 konut bağışladı Yıkılan binalarda kahreden gerçek ortaya çıktı Deprem fırsatçıları iş başında! Kiralar 5 katına çıktı Kokoreç üretim tesisinde büyük patlama: Yaralılar var! Depremin merkezinde inanılmaz görüntüler! Yollar bu hale geldi