  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 27 Aralık 2020 13:10

Deprem olurken camdan aşağı atladı!

Elazığ’da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde panikleyen bir vatandaş, kendini pencereden aşağı attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Video Galeri
Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit, 1 asker kayıp
Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit, 1 asker kayıp
Video Galeri
Hatay'da 4 farklı noktada yangın!
Hatay'da 4 farklı noktada yangın!
Video Galeri
Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Video Galeri
Şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evine giren hırsız kamerada
Şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evine giren hırsız kamerada
Video Galeri
Alişan'dan canlı yayında tepki çeken hareket
Alişan'dan canlı yayında tepki çeken hareket
Video Galeri
Hakan Bayrakçı'dan canlı yayında ''Nah alıyorsunuz'' çıkışı
Hakan Bayrakçı'dan canlı yayında ''Nah alıyorsunuz'' çıkışı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM