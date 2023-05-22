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  4. Deprem onu yaşarken öldürdü; şimdi yaşadığını kanıtlayamıyor!

Deprem onu yaşarken öldürdü; şimdi yaşadığını kanıtlayamıyor!

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde kayıtlara ölü olarak geçen vatandaş şimdi yaşadığını ispatlamaya çalışıyor...

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