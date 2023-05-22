Anasayfa Video Galeriler Gündem Deprem onu yaşarken öldürdü; şimdi yaşadığını kanıtlayamıyor! Deprem onu yaşarken öldürdü; şimdi yaşadığını kanıtlayamıyor! 22 Mayıs 2023 Pazartesi Saat: 13:25 Güncelleme: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 13:25 Kahramanmaraş merkezli depremlerde kayıtlara ölü olarak geçen vatandaş şimdi yaşadığını ispatlamaya çalışıyor... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/646b4312e4b3d056292a6393" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'de yaşayan kuş türleri objektiflere böyle yansıdı 4. kattan düşen çocuğun mucize kurtuluşu kamerada 4 tekerli milyonlarca TL'lik deprem çöplüğü kamerada Türkiye'nin en sevimli misafiri.... Bu sevimli canlı özel olarak getirildi İstanbul'da gece kulübünde dehşet: Alev alev yandılar Trafikte telefonla konuşma cezası mahkemeden döndü Bolu Dağı sise teslim oldu Erdoğan koruma müdürünün uzattığı suyu içmedi MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın iletişim sorumlusu etkisiz hale getirildi