Deprem sonrası Erkenek Tüneli'nde korkutan manzara

Depremin ardından ulaşıma kapanan Erkenek Tüneli'nde kontrollü olarak geçişler sağlanıyor. Bir tüpünün riskli olduğu için kapatıldığı tünelin açık olan tüpü içinde de farklı yerlerde birçok hasar var.

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