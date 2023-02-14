Anasayfa Video Galeriler Gündem Deprem sonrası Erkenek Tüneli'nde korkutan manzara Deprem sonrası Erkenek Tüneli'nde korkutan manzara 14 Şubat 2023 Salı Saat: 12:10 Depremin ardından ulaşıma kapanan Erkenek Tüneli'nde kontrollü olarak geçişler sağlanıyor. Bir tüpünün riskli olduğu için kapatıldığı tünelin açık olan tüpü içinde de farklı yerlerde birçok hasar var. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63eb50018822907a5a1e88ab" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da binalardan alınan beton örneği bakın ne çıktı hatay-ermeni_koyunde_can_kaybi_yok Bursa'da korkutan yangın! Alevler mobilya imalathanelerine sıçradı Depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın sakini anlattı: Binanın temeli kaymıştı Depremzedelere gidecek yardımları kudakladılar Bahçeli geri döndü; AHBAP ve BABALA ekibini hedef aldı Uzman isimden deprem bölgesi için ''yer altı suyu'' uyarısı İlahiyatçı Cemil Kılıç'tan enkaz başında tekbir getirenlere olay tepki Türkiye bu müteahhiti konuşuyor: ''300 milyar TL ceza yazmışlardı''