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  3. 27 Eylül 2019 14:10

Deprem sonrası İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

İstanbul'da dün yaşanan depremin ardından Üsküdar sahilinden İstanbul Boğazı'na akan çamur merak uyandırdı. O bölge kuşbakışı olarak görüntülendi.

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