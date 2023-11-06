Deprem sonrası köy evlerinin son hali ortaya çıktı

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde yerle bir olan 11 ilimizden biri olan Malatya'da inşaatları devam eden köy evlerinin son durumu ortaya çıktı.

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