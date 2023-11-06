Anasayfa Video Galeriler Gündem Deprem sonrası köy evlerinin son hali ortaya çıktı Deprem sonrası köy evlerinin son hali ortaya çıktı 06 Kasım 2023 Pazartesi Saat: 12:05 Güncelleme: 06 Kasım 2023 Pazartesi 12:05 Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde yerle bir olan 11 ilimizden biri olan Malatya'da inşaatları devam eden köy evlerinin son durumu ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6548ac5bc41cdf614b4c29e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsrail, Al-Quds hastanesi civarını bombalıyor: Çok sayıda yaralı İstanbul’da psikopata esnaf dayağı kamerada İstanbul’da çaycıların dedikodu kavgası kamerada İşte Kılıçdaroğlu’na ''çekilemezsin'' baskısının görüntüleri Marmara Denizi'nin kabusu geri mi dönüyor ? ''Hırsız var'' deyip, 5'inci kattan aşağı atladı Anadolujet uçağına ''bomba'' rötarı İsrail bu sefer kendi kendini vurdu 77 ilde Mengene operasyonu: 33 gözaltı