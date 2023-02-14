Deprem sonrası Mersin'de kiralar iki katına çıktı

10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından depremzedeler çevre illere akın etti. Mersin'de bu durumu fırsat bilen bazı ev sahipleri, kiraları artırdı.

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