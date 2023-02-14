Anasayfa Video Galeriler Gündem Deprem sonrası Mersin'de kiralar iki katına çıktı Deprem sonrası Mersin'de kiralar iki katına çıktı 14 Şubat 2023 Salı Saat: 16:00 Güncelleme: 14 Şubat 2023 Salı 16:00 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından depremzedeler çevre illere akın etti. Mersin'de bu durumu fırsat bilen bazı ev sahipleri, kiraları artırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63eb85e901bb86608679ef43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da sahile vuran mayın patladı! Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlanıyor 2 büyük deprem 2 dağı birleştirdi Depremzededen ağlatan sözler: ''Bunu yapan cehenneme girer mi?'' Yıkımına başlanan 9 katlı bina çöktü Enkaz altında 198 saat! Abi kardeş böyle hayata tutunmuş İstanbul'da binalardan alınan beton örneği bakın ne çıktı hatay-ermeni_koyunde_can_kaybi_yok Deprem sonrası Erkenek Tüneli'nde korkutan manzara