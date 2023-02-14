  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Deprem sonrası Mersin'de kiralar iki katına çıktı

Deprem sonrası Mersin'de kiralar iki katına çıktı

Güncelleme:

10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından depremzedeler çevre illere akın etti. Mersin'de bu durumu fırsat bilen bazı ev sahipleri, kiraları artırdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da sahile vuran mayın patladı!
Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlanıyor
2 büyük deprem 2 dağı birleştirdi
Depremzededen ağlatan sözler: ''Bunu yapan cehenneme girer mi?''
Yıkımına başlanan 9 katlı bina çöktü
Enkaz altında 198 saat! Abi kardeş böyle hayata tutunmuş
İstanbul'da binalardan alınan beton örneği bakın ne çıktı
hatay-ermeni_koyunde_can_kaybi_yok
Deprem sonrası Erkenek Tüneli'nde korkutan manzara