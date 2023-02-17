Anasayfa Video Galeriler Gündem Deprem sonrası oluşan obruk suyu yuttu, dere kurudu! Deprem sonrası oluşan obruk suyu yuttu, dere kurudu! 17 Şubat 2023 Cuma Saat: 14:20 Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63ef62f6cdc85a733941f703" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kabusun kalbine tam donanımlı bin kişilik prefabrik bina İstanbul'da deprem paniği! Soluğu sokakta aldılar Depremzededen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: ''Ben sana 10 bin lira vereyim!'' Depremin 12'nci gününde enkazda yaşam belirtisi! Depremde hasar almayan Kadirli'ye göç başladı 11 bin Mehmetçik'e ''sıla'' izni verildi İBB’nin deprem hazırlıkları canlı yayında açıklandı Tarlaları kaydıran fay kırıkları havadan görüntülendi Deprem anına ait yeni görüntüler