Anasayfa Video Galeriler Gündem Deprem sonrası sığındıkları anaokulunda 2'nci deprem paniği kamerada Deprem sonrası sığındıkları anaokulunda 2'nci deprem paniği kamerada 24 Şubat 2023 Cuma Saat: 07:35 Güncelleme: 24 Şubat 2023 Cuma 07:35 Malatya’da Kahramanmaraş merkezli ilk depremin ardından ikinci depreme sığındıkları bir anaokulunda yakalanan depremzedelerin görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f83e86e191f4566f50b753" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Adana'da deprem! Madende göçük oluştu! İstanbul'da büyük panik! 2 apartman boşaltıldı Yürekleri ağızlara getiren görüntü: Minibüs kapısında tehlikeli yolculuk! Bir tabak bile kırılmamıştı: Züccaciye mağazasında deprem anı kamerada Enkaz döküm sahasında metrelerce kuyruk oluştu Naci Görür'den kahreden açıklama: ''60-70 bin kişi göçük altında'' Muhabire deprem bölgesindeki canlı yayında çekiçli tehdit Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte o an! Bakan Koca açıkladı: Afet bölgesinde salgın hastalık var mı?