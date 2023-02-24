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  4. Deprem sonrası sığındıkları anaokulunda 2'nci deprem paniği kamerada

Deprem sonrası sığındıkları anaokulunda 2'nci deprem paniği kamerada

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Malatya’da Kahramanmaraş merkezli ilk depremin ardından ikinci depreme sığındıkları bir anaokulunda yakalanan depremzedelerin görüntüleri ortaya çıktı.

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