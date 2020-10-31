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  3. 31 Ekim 2020 09:10

Deprem sonrası sosyal medyaya damga vuran konuşma

İzmir'de yaşanan deprem sonrasında FOX Ana Haber’e katılan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın yaptığı açıklama sosyal medyaya damgasını vurdu.

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