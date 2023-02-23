Deprem sonrası tedirgin eden olay! 18 gündür dumanlar yükseliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yer altından 18 gündür çıkan duman, vatandaşları tedirgin etti. Duman çıkan alanda incelemelerde bulunan Prof. Dr. Orhan Kavak, ''Bazalt yığının alt tarafında bulunan eski atıklarımız var. Bunlar cam elyaf kökenli veya asbest kökenli de olabilir. Numuneler aldık. Bunların ateş yakma sonucunda basit bir kıvılcım...

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