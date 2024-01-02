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  4. Deprem Uyarı Sistemi 7.6'lık depremi önceden haber verdi

Deprem Uyarı Sistemi 7.6'lık depremi önceden haber verdi

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Japonya'da yaşanan 7.6 büyüklüğündeki depremden 15 saniye önce cep telefonlarına uyarı bildirimi gönderildi.

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