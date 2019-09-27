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  3. 27 Eylül 2019 14:30

Deprem uzmanı Ahmet Ercan: En çok korktuğumuz yer Fatih ilçesi

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet, İstanbul'da dün meydana gelen 5.8'lik depremle ilgili olarak ''Bizim en çok korktuğumuz yer Fatih ilçesi, Fatih-Eminönü yarımadası.'' dedi.

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