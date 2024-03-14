Deprem uzmanı iki fayı işaret etti: ''Aynı anda kırılırsa 7.7'lik deprem olur''

Kocaeli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şerif Barış, Bursa'da kırılmamış faylar olduğunu belirterek, ''İşte bu faylar potansiyel tehlike. İznik-Mekece fayı kırılırsa 7,2. Gemlik fayı 6,9. Bu ikisi birden kırılırsa 7,7. Burada olacak bir afet sadece İstanbul'u, sadece Adapazarı'nı, sadece Kocaeli'ni değil; tüm Marmara'yı etkileyecek.'' dedi.

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